Kırklareli'nde Uluslararası Kapsayıcı Eğitim Çalıştayı başladı

Kırklareli'nde düzenlenen Uluslararası Kapsayıcı Eğitim Çalıştayı'nda, özel gereksinimli bireylerin eğitime erişimi, mülteci ve Roman öğrencilerin durumu gibi konular ele alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, çalıştaydan çıkacak sonuçların büyük önem taşıdığını belirtti.

Özel eğitim kurumlarının faaliyetlerini önemsediklerini dile getiren Özefsun, bundan sonraki süreçte bu tür çalıştayların geleneksel hale getirilmesini arzuladıklarını kaydetti.

Kentte ilk kez böyle bir çalıştay düzenlendiğini vurgulayan Özefsun, Kırklareli ve Bulgaristan’dan katılımcıların karşılıklı görüş alışverişinde bulunacaklarını aktardı.

- Alınan kararlar Milli Eğitim Bakanlığına iletilecek

Dünyada teknolojinin hızla geliştiğini ve bu tür etkinliklerin katılımcılara bilgi ve birikim kazandırdığını ifade eden Özefsun, şunları söyledi:

"Bu çalıştayın okyanusta bir damla olmasını, yürüdüğümüz yolda bir adım teşkil etmesini istiyoruz. İnşallah ülkeler arası işbirlikleri bizlere örnek olur ve güzel kararlar ortaya çıkar. Burada alınan kararlar Bakanlığımıza da iletilecek. Umuyorum ki şehrimize, ülkemize ve tüm dünyaya faydalı bir çalışma olur.”