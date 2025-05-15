Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler

Turan, kentin gelişimine destek olan herkese teşekkür etti.

Vali Turan, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Muhtarlar Daire Başkanı Suna Üstüner, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, İl İdare ve Denetim Müdürü Belma Arslantaş, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Görk ile Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş'ı makamında kabul etti.

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