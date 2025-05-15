Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Edirne Emniyetinde görevli polislerin rol aldığı tiyatro Kırklareli'nde sahnelendi

        Edirne Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadelede ailenin rolüne dikkati çekmek amacıyla hazırlanan ve polislerin rol aldığı "Yarınlara Geç Kalmadan" adlı tiyatro oyunu, Kırklareli'nde izleyiciyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 10:56 Güncelleme: 15.05.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Emniyetinde görevli polislerin rol aldığı tiyatro Kırklareli'nde sahnelendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadelede ailenin rolüne dikkati çekmek amacıyla hazırlanan ve polislerin rol aldığı "Yarınlara Geç Kalmadan" adlı tiyatro oyunu, Kırklareli'nde izleyiciyle buluştu.

        Edirne Valiliği öncülüğünde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un eşi polis memuru Aynur Karaburun’un girişimiyle gönüllü emniyet mensuplarından oluşan bir tiyatro grubu kuruldu.

        Topluluk, hazırladığı oyunla uyuşturucu bağımlılığına karşı toplumda farkındalık yaratmayı ve ailenin önleyici rolüne vurgu yapmayı amaçlıyor.

        Edirne'de daha önce 7 kez sahne alan ekip, Kırklareli Valiliğinin daveti üzerine oyunu Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Duygusal sahneleriyle izleyicilerin beğenisini kazanan oyun, salonu dolduran davetlilerden tam not aldı.

        Gösterimin ardından Kırklareli Valisi Uğur Turan, Belediye Başkan Vekili Kürşat Yamaner, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Gençbay ve diğer kurum müdürleri sahneye çıkarak oyuncuları tebrik etti.

        Vali Turan, oyunu biri Edirne'de olmak üzere ikinci kez izlediğini belirterek, oyuncuları performanslarından dolayı kutladı.

        Sanata çok değer verdiğini ifade eden Turan, "Bu oyun, bende derin bir iz bıraktı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuştur' sözünü bir kez daha hatırladım. Çok tiyatro izledim ama bu oyunu unutamayacağım. Huzurun yüz yılında çocuklarımız, anneler ve babalar ağlamasın diye bu mücadele veriliyor." dedi.

        Turan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın bu mücadeledeki kararlılığına da vurgu yaptı.

        Uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini kaydeden Turan, "Birçok suçu tetikleyen bu hadisenin başını ezeceğiz. Türkiye bu konuda çok ciddi adımlar atıyor. Emniyet teşkilatımız, diğer kurumlarla işbirliği içinde büyük operasyonlara imza atıyor" diye konuştu.

        Kırklareli İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu da çağın vebası haline gelen uyuşturucuyla mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        8 milyon TL için 2 aylık cinayet planı! Kuyumcu vahşetine ceza yağdı!
        8 milyon TL için 2 aylık cinayet planı! Kuyumcu vahşetine ceza yağdı!
        NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da
        NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        İkisi de tetiğe bastı! Baba ile oğlunun kanlı düellosu!
        İkisi de tetiğe bastı! Baba ile oğlunun kanlı düellosu!
        Lüks galeriye haraç kurşunu! 2 zanlıdan bir saldırıyı görüntüledi!
        Lüks galeriye haraç kurşunu! 2 zanlıdan bir saldırıyı görüntüledi!
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        Kıyafet yasağını tanımadı
        Kıyafet yasağını tanımadı
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        Rahatsızlanan oğlunu eve götürüyordu... Anne oğul toprağa verildi!
        Rahatsızlanan oğlunu eve götürüyordu... Anne oğul toprağa verildi!
        Kalp cerrahına 'bıçak parası' gözaltısı!
        Kalp cerrahına 'bıçak parası' gözaltısı!
        İstanbul'da Rusya-Ukrayna görüşmeleri
        İstanbul'da Rusya-Ukrayna görüşmeleri
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        Kimler bayram ikramiyesi alacak?
        Kimler bayram ikramiyesi alacak?
        Şampiyon Galatasaray'ın kupa coşkusu!
        Şampiyon Galatasaray'ın kupa coşkusu!
        "2025 yarım gaz gider, 2026'dan ümitliyiz"
        "2025 yarım gaz gider, 2026'dan ümitliyiz"
        Uyku esnasında beynimizde neler oluyor?
        Uyku esnasında beynimizde neler oluyor?
        1877'den bugüne uzanan beyaz gelenek...
        1877'den bugüne uzanan beyaz gelenek...
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi

        Benzer Haberler

        Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler
        Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler
        Kırklareli'nde öldürülen kadın toprağa verildi
        Kırklareli'nde öldürülen kadın toprağa verildi
        Kırklareli'nde temsili askerlik yapacak engelli öğrencilere "asker kınası"...
        Kırklareli'nde temsili askerlik yapacak engelli öğrencilere "asker kınası"...
        Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı
        Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde Dünya Çiftçiler Günü törenle kutlandı
        Kırklareli'nde Dünya Çiftçiler Günü törenle kutlandı