Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde, silah, muşta ile kazı malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Vize, Kofçaz, Babaeski, Lüleburgaz, Pınarhisar ve Demirköy ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

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