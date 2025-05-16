Trakya'da hane halkı büyüklüğünde Tekirdağ ilk sırada yer aldı
Trakya'da hane halkı büyüklüğünde Tekirdağ ilk sırada yer aldı.
Trakya'da hane halkı büyüklüğünde Tekirdağ ilk sırada yer aldı.
Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) 2024 yılı aile istatistikleri açıklandı.
Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü 3,11 olarak belirlendi.
Buna göre, hane halkı büyüklüğünde Trakya'da ilk sırada 3,03 ile Tekirdağ yer alıyor.
Bölgede sırasıyla Kırklareli'nde 2,67, Edirne'de ise 2,62 olarak tespit edildi.
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