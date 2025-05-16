Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Trakya'da hane halkı büyüklüğünde Tekirdağ ilk sırada yer aldı

        Trakya'da hane halkı büyüklüğünde Tekirdağ ilk sırada yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 09:24 Güncelleme: 16.05.2025 - 09:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trakya'da hane halkı büyüklüğünde Tekirdağ ilk sırada yer aldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trakya'da hane halkı büyüklüğünde Tekirdağ ilk sırada yer aldı.

        Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) 2024 yılı aile istatistikleri açıklandı.

        Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü 3,11 olarak belirlendi.

        Buna göre, hane halkı büyüklüğünde Trakya'da ilk sırada 3,03 ile Tekirdağ yer alıyor.

        Bölgede sırasıyla Kırklareli'nde 2,67, Edirne'de ise 2,62 olarak tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 evrede terörsüz Türkiye! İlk evre ne zaman başladı?
        5 evrede terörsüz Türkiye! İlk evre ne zaman başladı?
        Eşini ve kendisini kurtarmaya çalışmış... Son telefon!
        Eşini ve kendisini kurtarmaya çalışmış... Son telefon!
        İstanbul'da barış sağlanacak mı?
        İstanbul'da barış sağlanacak mı?
        Meteoroloji saat verdi... Yağmur, fırtına ve toz taşınımı!
        Meteoroloji saat verdi... Yağmur, fırtına ve toz taşınımı!
        Ev kadınları nasıl emekli olacak?
        Ev kadınları nasıl emekli olacak?
        "Netanyahu Trump ile yüzleşmeye hazırlanıyor"
        "Netanyahu Trump ile yüzleşmeye hazırlanıyor"
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        İspanya'da şampiyon Barcelona!
        İspanya'da şampiyon Barcelona!
        Uygunsuz isteği 23 yıl sonra açıkladı
        Uygunsuz isteği 23 yıl sonra açıkladı
        Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi!
        Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi!
        Hollywood'un mütevazı yıldızı
        Hollywood'un mütevazı yıldızı
        Plan yapmaya değer 18 plaj
        Plan yapmaya değer 18 plaj
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        And Dağları'nın zirvesindeki gizem
        And Dağları'nın zirvesindeki gizem
        Şüpheli itfaiyecinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Şüpheli itfaiyecinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik yetkisini iptal etti
        Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik yetkisini iptal etti
        Rekabet'ten Trendyol Go'nun Uber'e satışına onay
        Rekabet'ten Trendyol Go'nun Uber'e satışına onay
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!

        Benzer Haberler

        Trakya'da doğurganlık hızı en yüksek il Tekirdağ
        Trakya'da doğurganlık hızı en yüksek il Tekirdağ
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı
        Kırklareli'nde 23 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü...
        Kırklareli'nde 23 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü...
        Kırklareli'nde Uluslararası Mesleki Eğitim Çalıştayı düzenlendi
        Kırklareli'nde Uluslararası Mesleki Eğitim Çalıştayı düzenlendi
        Kırklareli'nde hasat öncesi biçerdöver sürücüleri trafik kuralları konusund...
        Kırklareli'nde hasat öncesi biçerdöver sürücüleri trafik kuralları konusund...