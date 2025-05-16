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        Kırklareli kırsalındaki öğrenciler jandarmanın mobil trafik eğitim aracında bilgilendirildi

        Kırklareli'nde köy okullarında eğitim gören öğrencilere jandarma ekiplerince trafik eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 09:50 Güncelleme: 16.05.2025 - 09:50
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        Kırklareli kırsalındaki öğrenciler jandarmanın mobil trafik eğitim aracında bilgilendirildi
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        Kırklareli'nde köy okullarında eğitim gören öğrencilere jandarma ekiplerince trafik eğitimi verildi.

        İçişleri ile Milli Eğitim bakanlıklarının ortak yürüttüğü çalışma kapsamında kente gelen Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracı, Pınarhisar ilçesinin Kaynarca beldesi ile Vize ilçesinin Çakıllı ve Kıyıköy beldelerinde öğrencilerle buluştu.

        Kaynarca İlkokulu’nda düzenlenen eğitimde jandarma ekipleri, öğrencilere teorik ve uygulamalı olarak yaya geçitleri, trafik ışıkları ve temel trafik kuralları hakkında bilgi verdi. Eğitimin ardından öğrenciler, jandarma araçlarını da yakından tanıma fırsatı buldu.

        Kaynarca İlkokulu Müdürü Muharrem Yörükoğlu, AA muhabirine, eğitimin öğrenciler için son derece yararlı olduğunu belirterek, “Çocuklarımız bugün trafik kurallarını hem teorik hem de uygulamalı olarak öğrendi. Bu tür faaliyetlerin devam etmesini diliyoruz." dedi.

        Yörükoğlu, jandarma ekiplerinin çocuklarla iletişimlerinin çok güzel olduğunu vurguladı.

        Öğrencilerden İnci Güneş Kuş ise trafik kurallarını öğrendiği için mutlu olduğunu söyledi.

        Selim Eraslan da kaldırımın neresinde yürüneceğini öğrendiğini belirterek, jandarma ekiplerini yeniden okuluna davet etti.

        Mobil Trafik Eğitim Aracı’nın belirli aralıklarla kent genelindeki farklı okullarda eğitimlerine devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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