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        Kırklareli'nde uyuşturucu tacirleri kod harflerle anlaşmış

        Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla haklarında dava açılan sanıkların, teknik takip sırasında yakalanmamak için mesajlarında metamfetamini "M", bonzaiyi ise "B" harfiyle kodladıkları tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 11:34 Güncelleme: 16.05.2025 - 11:34
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        Kırklareli'nde uyuşturucu tacirleri kod harflerle anlaşmış
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        Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla haklarında dava açılan sanıkların, teknik takip sırasında yakalanmamak için mesajlarında metamfetamini "M", bonzaiyi ise "B" harfiyle kodladıkları tespit edildi.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık Y.P. ile tutuksuz sanıklar B.B, N.D. ve R.K. hakkında hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin teknik ve fiziki takibine takılan şüphelilerin, otomobille İstanbul'a gittikleri ve gece saatlerinde Lüleburgaz'a döndükleri belirtildi.

        İlçe girişinde polisin "dur" ihtarına uymayan şüphelilerin kaçmaya çalıştığı, yaşanan kovalamaca sonucu otomobilin durdurulduğu ve 4 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Kaçış sırasında camdan atıldığı tespit edilen 50,47 gram metamfetaminin yanı sıra Y.P'nin iç çamaşırında da 13 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Sanıkların cep telefonlarında yapılan incelemelerde, uyuşturucu ticaretine yönelik mesajlaşmalar tespit edildi. Bu yazışmalarda, uyuşturucu maddelerin açık isimleri yerine kod harflerin kullanıldığı belirlendi. Mesajlarda metamfetamin "M", bonzai ise "B" harfiyle kodlandı.

        İddianamede ayrıca, Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesince hazırlanan rapora da yer verildi. Raporda, sanıklardan alınan kan ve kıl örneklerinde uyuşturucu kullanımı bulgularına rastlandığı bildirildi.

        Sanık ifadelerinde B.B, İstanbul'daki bir akaryakıt istasyonunda Y.P'nin görüştüğü kişiden uyuşturucuyu temin ettiklerini, dönüşte polisin takibinde olduklarını fark ettiklerini, Y.P'nin uyuşturucuyu camdan attığını öne sürdü.

        Sürücü N.D. ise takip edildiklerini anlayınca kaçtıklarını, otomobilin toprak yolda saplandığını ve bu şekilde yakalandıklarını belirtti. Uyuşturucunun kendilerine ait olduğunu kabul eden N.D, mesajlarda kod kullanmalarının sebebinin yakalanmamak olduğunu söyledi.

        Sanıklar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        - Olay

        Lüleburgaz polisi, 9 Şubat'ta N.D'ye ait 39 SZ 075 plakalı otomobilin İstanbul istikametine hareket ettiğini belirlemişti. Gece saatlerinde kente dönen otomobil, polisin takibi sırasında kaçmaya başlamış, kovalamaca sonucu durdurularak içerisindeki Y.P, B.B, N.D. ve R.K. gözaltına alınmıştı. Otomobilde toplam 63,47 gram metamfetamin ele geçirilmişti.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.P. tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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