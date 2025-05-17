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        Kırklareli Valisi Turan, vatandaşlarla bir araya geldi

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Dereköy köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 11:29 Güncelleme: 17.05.2025 - 11:37
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        Kırklareli Valisi Turan, vatandaşlarla bir araya geldi
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Dereköy köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Vali Turan, bir kahvehanede vatandaşların isteklerini dinledi.

        Her fırsatta vatandaşlarla bir araya geldiğini ifade eden Turan, kendilerine iletilen talepleri yerinde çözmeye gayret ettiğini söyledi.

        Turan, devletin kapısının vatandaşlarına her zaman açık olduğunu kaydetti.

        Ardından köyü gezen Turan, İl Özel İdaresinin çalışmalarını inceledi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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