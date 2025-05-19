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        Kırklareli'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları

        CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 13:27 Güncelleme: 19.05.2025 - 13:27
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        Kırklareli'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları
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        CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Gündoğdu mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da özgür ve tam bağımsız Türkiye hedefi doğrultusunda yürüyüş başlattığını belirtti.

        Bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin aynı zamanda ulusun uyanışının sembolü olduğunu aktaran Gündoğdu, Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe olan inancının, Türkiye Cumhuriyeti'ni emanet ettiği genç kuşakların tarihsel sorumluluğunun ifadesi olduğunu kaydetti.

        Gençlerin Türkiye Cumhuriyeti'ni daha ileriye taşıma idealine sıkı sıkıya bağlı olduğuna inandığını ifade eden Gündoğdu, şunları kaydetti:

        "19 Mayıs, bir gençlik bayramı değil gençliğe emanet edilmiş bir devrimdir. Bu emaneti korumak yalnızca kutlamakla değil, Cumhuriyeti savunmakla mümkündür. Biliyoruz ve inanıyoruz ki şartlar ne olursa olsun Atatürk ve onun eserleri gençlerimizin omuzunda sonsuza değin yaşamaya devam edecektir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını coşkuyla kutlarken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını saygı ve şükranla anıyorum."

        - CHP İl Başkanı Bora Terzi

        CHP Kırklareli İl Başkanı Bora Terzi de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Terzi mesajında, 19 Mayıs 1919'un Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olarak tarihe geçtiğini belirtti.

        Atatürk'ün 19 Mayıs'ı bağımsızlık ve aydınlanma meşalesi yakıp Gençlik ve Spor Bayramı olarak Türk gençliğine armağan ettiğini ifade eden Terzi, milli mücadelenin 106. yılının büyük bir onur, gurur, coşku ve mutlulukla kutlandığını vurguladı.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle andığını aktaran Terzi, şunları kaydetti:

        "Milli değerlerin ışığında Türk istiklalini ve Türk Cumhuriyeti'ni sonsuza dek koruma görevi emanet edilen Türk gençliğinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Kurtuluşun ve kuruluşun partisi olan Cumhuriyet Halk Partisinin neferleri olan bizler Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Biliyoruz ki, Cumhuriyetimiz kimsesizlerin kimsesidir. Ülkemiz gençlere emanettir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı coşkuyla kutluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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