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        Trakya'da ayçiçeği gelişimi yağışlarla hız kazandı

        Trakya'da "gündöndü" olarak anılan ayçiçeği, son haftalarda etkili olan yağışlarla hızlı gelişim sürecine girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 14:22 Güncelleme: 20.05.2025 - 14:29
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        Trakya'da ayçiçeği gelişimi yağışlarla hız kazandı
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        Trakya'da "gündöndü" olarak anılan ayçiçeği, son haftalarda etkili olan yağışlarla hızlı gelişim sürecine girdi.

        Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine, bölgedeki ayçiçeği gelişiminin oldukça iyi durumda olduğunu belirtti.

        Geçen haftalarda aralıklarla etkili olan yağışların özellikle gelişim sürecindeki ayçiçeklerine büyük katkı sağladığını anlatan Şaylan, Trakya'nın Türkiye ayçiçeği üretiminde ön sıralarda yer aldığını vurguladı.

        Şaylan, Trakya'daki çiftçilerin büyük bölümünün ayçiçeği üreticisi olduğunu aktararak, "Trakya, ayçiçeği ekicisi. Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının yaklaşık yüzde 42'si Trakya'dan karşılanıyor. Bunun yüzde 10'unu da Kırklareli karşılıyor. Türkiye'de 1 milyon 850 bin tonluk ayçiçeği üretiminin 185 bin tonu Kırklareli'nde gerçekleşiyor." dedi.

        Erken ekim yapan üreticilerin yaklaşık 40 gün önce tarlaya tohum attığını belirten Şaylan, bu ürünlerin 50 santimetreye ulaştığını kaydetti.

        Son yağışlarla ayçiçeğinin gelişimsel olarak toparladığını ifade eden Şaylan, "20 gün önce ekim yapan çiftçilerimizin de tarlalarında homojen çıkışlar sağlandı. Şu anda Kırklareli genelinde 1 milyon 200 bin dekara yakın ayçiçeği ekilişimiz var. Kırklareli çiftçisi üretmeye devam ediyor. İklim değişikliği tarımı tehdit ediyor. En büyük sıkıntımız, sezonda olmaması gereken dolu ve don olayları ile aşırı kuraklık ve aşırı yağışlar." diye konuştu.

        Ayçiçeği üreticisi Ahmet Çelik ise geçen yıla göre daha verimli bir sezon beklediklerini bildirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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