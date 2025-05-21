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        Kırklareli'nde "Kakava ateşi" yarın yanacak

        Kırklareli'nde "Kakava ateşi" yarın yakılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 13:34 Güncelleme: 21.05.2025 - 13:34
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        Kırklareli'nde "Kakava ateşi" yarın yanacak
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        Kırklareli'nde "Kakava ateşi" yarın yakılacak.

        Kırklareli Belediyesince 31'incisi düzenlenecek Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali yarın etkinliklerle başlayacak.

        Kortej ile başlayacak festival kapsamında Millet Bahçesi'nde "Kakava ateşi" yakılacak.

        Ardından, mehteran gösterisi ile Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bakır Üflemeli Çalgılar Gençlik Orkestrası ile şarkıcı Dedublüman konser verecek.

        Festival 24 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

        Belediye Başkanı Derya Bulut, AA muhabirine, festival için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

        Festivalin kent için ayrı bir öneme sahip olduğunu dile getiren Bulut, "Gelenek ve göreneklerimize en iyi şekilde sahip çıkacağız. Kakava, değerlerimizi, kültürümüzü ve baharın coşkusunu yansıtan, bizi bir araya getiren, mutlu eden, huzur veren çok özel bir organizasyon. Yarın 'Kakava ateşi' yanacak. Kentimizde ve bölgemizde öyle bir heyecan var ki, bu heyecan görülmeye değer." diye konuştu.

        Bulut, yerli ve yabancı turistleri kente davet etti.

        Hıdırellez'in Roman kültüründeki yansımasına Kakava adı veriliyor.

        Kakava, Roman nüfusunun çoğunlukta olduğu Edirne'de mayıs ayının ilk haftasında kutlanıyor.

        Kırklareli'nde de daha önce aynı dönemde Kakava kutlamaları yapılsa da son yıllarda turizm destinasyonu oluşturması amacıyla Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali esnasında kutlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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