Kırklareli'nde "Kakava ateşi" yarın yanacak

Kırklareli'nde "Kakava ateşi" yarın yakılacak.

Kırklareli Belediyesince 31'incisi düzenlenecek Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali yarın etkinliklerle başlayacak.

Kortej ile başlayacak festival kapsamında Millet Bahçesi'nde "Kakava ateşi" yakılacak.

Ardından, mehteran gösterisi ile Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bakır Üflemeli Çalgılar Gençlik Orkestrası ile şarkıcı Dedublüman konser verecek.

Festival 24 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

Belediye Başkanı Derya Bulut, AA muhabirine, festival için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Festivalin kent için ayrı bir öneme sahip olduğunu dile getiren Bulut, "Gelenek ve göreneklerimize en iyi şekilde sahip çıkacağız. Kakava, değerlerimizi, kültürümüzü ve baharın coşkusunu yansıtan, bizi bir araya getiren, mutlu eden, huzur veren çok özel bir organizasyon. Yarın 'Kakava ateşi' yanacak. Kentimizde ve bölgemizde öyle bir heyecan var ki, bu heyecan görülmeye değer." diye konuştu.