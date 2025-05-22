Kırklareli'nde "aktif yaşlanma eğitimi"ne katılan huzurevi sakinleri kep attı

Kırklareli Üniversitesince yürütülen "Aktif Yaşlanma ve Çocukların Bilişsel Gelişimini Destekleme Projesi" kapsamında eğitimlerini tamamlayan 11 huzurevi sakini, mezuniyet töreninde kep attı.

Kayalı Kampüsü Prof. Dr. Mustafa Aykaç Konferans Salonu'ndaki programda konuşan Rektör Prof. Dr. Rengin Ak, huzurevi sakinlerine yönelik psikoloji, hukuk, ilahiyat, müzik, yoga, nefes terapisi, denge, koordinasyon ve bilişsel oyunlar gibi çeşitli alanlarda 8 hafta süren eğitim düzenlendiğini söyledi.

Eğitimlerle, yaşlı bireylerin yaşam kalitesinin artırılmasının amaçlandığını belirten Ak, şöyle konuştu:

"Proje faaliyetleriyle, yaşlı vatandaşlarımızın topluma ve sosyal hayata aktif katılımı desteklenirken, yalnızlık, depresyon ve sosyal izolasyon gibi olumsuzluklara karşı da koruyucu bir etki sağlandı. En önemlisi, öğrencilerle büyüklerimizi bir araya getirerek, nesiller arası etkileşimi güçlendirdik. Böylece gençler ile yaşlılar arasında bilgi ve deneyim aktarımının sağlandığı, ön yargıların azaldığı, sosyal bağların güçlendiği anlamlı bir ortam oluştu."