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        Kırklareli'nde "21. Yüzyılda İnsana Dokunan Hizmetler" konferansı düzenlendi

        Kırklareli Üniversitesi ev sahipliğinde, Türkiye Beyazay Derneği ve Sosyal Farkındalığı Arttırma Derneği (SOFA) işbirliğiyle "21. Yüzyılda İnsana Dokunan Hizmetler" başlıklı konferans gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 13:18 Güncelleme: 23.05.2025 - 13:29
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        Kırklareli'nde "21. Yüzyılda İnsana Dokunan Hizmetler" konferansı düzenlendi
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        Kırklareli Üniversitesi ev sahipliğinde, Türkiye Beyazay Derneği ve Sosyal Farkındalığı Arttırma Derneği (SOFA) işbirliğiyle "21. Yüzyılda İnsana Dokunan Hizmetler" başlıklı konferans gerçekleştirildi.

        Kayalı Kampüsü Prof. Dr. Mustafa Aykaç Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, konferansın açılışında, üniversitelerin yalnızca bilgi üretim merkezi olmadığını belirterek, "Kırklareli Üniversitesi olarak bizler, bireylerin eşit, adil ve onurlu yaşam sürebilmesi için sorumluluk taşıyoruz. Eğitim hakkının kutsallığına inanıyor ve bu hakkı herkes için erişilebilir kılmak adına kararlılıkla çalışıyoruz." dedi.

        Ak, engelsiz bir üniversite anlayışıyla yalnızca fiziki erişim değil, dijital ortamda, akademik süreçlerde ve sosyal hayatta da kapsayıcılığı esas aldıklarını ifade etti.

        Engelsiz bir üniversite oluşturmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Ak, şunları kaydetti:

        "Biz bugün üniversitemizde sadece bina rampalarıyla değil, zihinsel dönüşümle, farkındalıkla ve samimiyetle engelsizliği mümkün kılabileceğimize inanıyoruz. Bu da herkes için erişilebilir ve eşit fırsatlar sunan bir yaşam alanı yaratmasıyla mümkündür. Erişilebilirlik sadece bir mimari mesele değil aynı zamanda dijital ortamda, sosyal hayatta, akademik süreçlerde ve tutumlarımızda da kapsayıcı olmaktır. Engelsiz bir üniversite ve engelsiz bir dünya diliyorum."

        - "Zihinsel dönüşüm önemli"

        Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva da sadece fiziksel değil zihinsel dönüşümün de önemine işaret etti.

        Dünya herkes için erişilebilir hale gelmesi gerektiğini vurgulayan Ayva, "Yaşlısı, kadını, hamilesi, farklı düşüneni, farklı dili konuşanı için kapsayıcı yaşam alanları tasarlamak zorundayız." ifadelerini kullandı.

        Ayva, dernek olarak yürüttükleri "Engelli 3.0" Projesi'nin temelinde hak ve ihtiyaç kavramlarının yer aldığını söyledi.

        Konferansa konuşmacı olarak İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Hediye Gamze Türkmen, Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Engelsiz Üniversite Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Serkan Akten ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Burcu Özüberk de katılarak sunum gerçekleştirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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