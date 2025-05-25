Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram, yapımı devam eden İğneada Selman-ı Farisi Camisi inşaatında incelemede bulundu.

Demirköy Müftüsü Ömer Ak ile cami inşaatını gezen Kaymakam Bayram yetkililerden bilgi aldı.

Cami yapımının hızla devam ettiğini ifade eden Bayram, çalışmalarda sona gelindiğini kaydetti.

Bayram, cami yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

- "Fidanlar Çınarlarla Buluşuyor Projesi"

Pınarhisar ilçesinde "Fidanlar Çınarlarla Buluşuyor Projesi" kapsamında aile ziyaretleri sürüyor.

Pınarhisar Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Aile Yılı" için hazırlanan projede, öğrenciler gazileri evlerinde ziyaret etti.

İlk ve ortaokulda eğitim gören öğrenciler, Kadir Uçucu, Hüseyin Cavit Çürük, Salih Türk ve Ali Aksu'yu evlerinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

- Yangın ve arama kurtarma eğitimi yapıldı