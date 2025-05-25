Kırklareli'nden kısa kısa
Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram, yapımı devam eden İğneada Selman-ı Farisi Camisi inşaatında incelemede bulundu.
Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram, yapımı devam eden İğneada Selman-ı Farisi Camisi inşaatında incelemede bulundu.
Demirköy Müftüsü Ömer Ak ile cami inşaatını gezen Kaymakam Bayram yetkililerden bilgi aldı.
Cami yapımının hızla devam ettiğini ifade eden Bayram, çalışmalarda sona gelindiğini kaydetti.
Bayram, cami yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.
- "Fidanlar Çınarlarla Buluşuyor Projesi"
Pınarhisar ilçesinde "Fidanlar Çınarlarla Buluşuyor Projesi" kapsamında aile ziyaretleri sürüyor.
Pınarhisar Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Aile Yılı" için hazırlanan projede, öğrenciler gazileri evlerinde ziyaret etti.
İlk ve ortaokulda eğitim gören öğrenciler, Kadir Uçucu, Hüseyin Cavit Çürük, Salih Türk ve Ali Aksu'yu evlerinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti.
- Yangın ve arama kurtarma eğitimi yapıldı
Pınarhisar Belediyesince yangın ve arama kurtarma eğitimi düzenlendi.
Pınarhisar İtfaiye Amirliğinde görevli personellere yönelik düzenlenen eğitimde, yangına müdahale teknikleri, kişisel ekipman kullanımı, trafik kazasına müdahale, olay sonrası raporlama konularında bilgi verildi.
İtfaiye ekipleri daha sonra oluşturulan senaryolar kapsamında yangın, arama kurtarma, kazaya müdahale saha uygulaması yaptı.
Eğitimin ardından itfaiye personellerine sertifika verildi.
- Elektrik kesintisi
Kırklareli'nde 5 köyde elektrik kesintisi yapılacak.
TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezine bağlı Kocahıdır Köyü ile Babaeski ilçesinin Çengerli, Ertuğrul, Minnetler ve Taşköprü köylerine 27 Mayıs Salı bir süre enerji verilmeyecek.
Söz konusu kesintiler Kocahıdır köyünde 09.00-15.00, Çengerli, Ertuğrul, Minnetler ve Taşköprü köylerinde ise 09.00-13.00 saatlerinde uygulanacak.
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