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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Babaeski Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen üyeleri ve meclis toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 10:26 Güncelleme: 26.05.2025 - 10:26
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Babaeski Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen üyeleri ve meclis toplantısı yapıldı.

        Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan başkanlığında Cumhuriyet İlkokulu Konferans Salonu'nda yapılan toplantı, encümen üyeleri seçimiyle başladı.

        Yapılan seçimde İl Genel Meclis üyeleri Ahmet Küçük ve Sezgin Aran ile Sinanlı Köyü Muhtarı Serhat Erkene ve Sofuhalil Köyü Muhtarı İsmail Kahraman Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen üyeliğine seçildi.

        Kaymakam Orhan, göreve yeni seçilen üyeleri başarı diledi.

        Toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü

        - Yol yapım ve çevre düzenlemesi yapılacak

        Pehlivanköy ilçesinde yol yapım çalışması ve çevre düzenlemesi yapılacak.

        Pehlivanköy Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör, yaptığı açıklamada, çalışmalar kapsamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İller Bankasından 2'şer milyon lira hibe destek aldıklarını belirtti.

        İlçede alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların kilit taş ile kaplanacağını ifade eden Hoşgör, refüj ve yol kenarlarında da çevre düzenlemelerinin yapılacağını kaydetti.

        Hoşgör, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını söyledi.

        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde 4 köy, 3 mahalle ve 1 beldede elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Üsküp beldesi, Pınarhisar ilçesinin Sütlüce köyü, Demirköy ilçesinin Avcılar, Limanköy ve Beğendik köyleri, İğneada beldesinin Deniz ve Yeni mahalleleri ile kent merkezinin Karakaş Mahallesi'ne 28 Mayıs Çarşamba bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler, Üsküp beldesinde 09.00-13.00, Sütlüce köyünde 09.00-16.00, Avcılar, Limanköy ve Beğendik köyleri ile Deniz ve Yeni mahallelerinde 14.00-17.00, Karakaş Mahallesi'nde ise 09.00-15.00 saatlerinde uygulanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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