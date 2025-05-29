Sporculardan 57'sinin sarı, 21'inin turuncu, 19'unun yeşil, 16'sının mavi, 35 sporcunun ise kahverengi kuşağa terfi ettiğini belirten Perdar, sporcuları tebrik etti.

Şamiloģlu Spor Kulübünde gerçekleştirilen sınavda, 148 sporcu bir üst kuşağa terfi etti.

Serginin açılışına ilçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Sibel Doğan ile Atilla Arabacı da katıldı.

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