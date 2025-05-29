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        Kırklareli Fatih Dökümhanesi'nde İstanbul'un fethinin 572'inci yıl dönümü kutlandı

        Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde İstanbul'un fethinde kullanılan top ve güllelerin döküldüğü Fatih Dökümhanesi'nde İstanbul'un fethinin 572'inci yıl dönümü kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 13:35 Güncelleme: 29.05.2025 - 13:56
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        Kırklareli Fatih Dökümhanesi'nde İstanbul'un fethinin 572'inci yıl dönümü kutlandı
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        Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde İstanbul'un fethinde kullanılan top ve güllelerin döküldüğü Fatih Dökümhanesi'nde İstanbul'un fethinin 572'inci yıl dönümü kutlandı.

        Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram, Belediye Başkanı Recep Gün, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlardan oluşan kortej Fatih Dökümhanesi'ne yürüdü.

        Tören Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

        Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram, yaptığı konuşmada, İstanbul'un fethinin tarihin en büyük zaferlerinden biri olduğunu söyledi.

        Fethe giden ilk adımın Fatih Dökümhanesi'nde atıldığını vurgulayan Bayram, "Demirköy Fatih Dökümhanesi sadece toprak ve demirin işlendiği bir yer değil, burası milletin kaderini değiştiren topların döküldüğü, tarihin yönünü belirleyen mühendislik harikası şahi topunun üretildiği kutsal bir mekandır." dedi.

        Şahi topunun İstanbul'un surlarını aşan kuvvetten daha fazlasını temsil ettiğini anlatan Bayram, Fatih Sultan Mehmet'in çağını aşan bir vizyonla İstanbul'u fethettiği kaydetti.

        Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün ise Fatih Dökümhanesi'nin Türkiye tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

        Konuşmaların ardından halk oyunları ekibi gösterisi sundu, öğrenciler tarafından Fetih Marşı okundu.

        Yağlı güreş gösterisinin ardından dökümhane gezildi.

        - Tarihi Fatih Dökümhanesi

        Tarihi kaynaklardaki bilgilere göre, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinde kullandığı toplar ve gülleler, tarihi Demirköy Fatih Dökümhanesi'nde yapıldı.

        Dönemin ileri teknolojisi kullanılan dökümhanede, 15. yüzyıl ortalarından 19. yüzyıl sonlarına kadar aralıksız üretim gerçekleştirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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