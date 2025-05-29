Kırklareli Fatih Dökümhanesi'nde İstanbul'un fethinin 572'inci yıl dönümü kutlandı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde İstanbul'un fethinde kullanılan top ve güllelerin döküldüğü Fatih Dökümhanesi'nde İstanbul'un fethinin 572'inci yıl dönümü kutlandı.

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram, Belediye Başkanı Recep Gün, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlardan oluşan kortej Fatih Dökümhanesi'ne yürüdü.

Tören Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram, yaptığı konuşmada, İstanbul'un fethinin tarihin en büyük zaferlerinden biri olduğunu söyledi.

Fethe giden ilk adımın Fatih Dökümhanesi'nde atıldığını vurgulayan Bayram, "Demirköy Fatih Dökümhanesi sadece toprak ve demirin işlendiği bir yer değil, burası milletin kaderini değiştiren topların döküldüğü, tarihin yönünü belirleyen mühendislik harikası şahi topunun üretildiği kutsal bir mekandır." dedi.

Şahi topunun İstanbul'un surlarını aşan kuvvetten daha fazlasını temsil ettiğini anlatan Bayram, Fatih Sultan Mehmet'in çağını aşan bir vizyonla İstanbul'u fethettiği kaydetti.