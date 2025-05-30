Kırklareli Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi

Kırklareli Üniversitesinden (KLÜ) 2024-2025 akademik yılında mezun olan 3 bin 550 öğrenci düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Atatürk Stadyumu'ndaki mezuniyet töreninde ülkenin yarınlarını inşa edecek gençlerin başarılarını kutlamak, onların yıllar süren emek ve çabalarını taçlandırmak için bir araya gelindiğini söyledi.

Bilgiyle donanmış, çağın ruhunu kavramış gençlerin ülkenin yarınlarına doğru yürüdüğü bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Turan, "Sevgili gençler, sizler artık yalnızca birer üniversite mezunu değilsiniz, sizler bu toprakların değerlerini, kültürünü ve mirasını yarınlara taşıyacak, geleceğin mimarlarısınız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Bütün ümidim gençliktedir' diyerek sizlere emanet ettiği bu kutsal vatan, sizlerin azmiyle, çalışkanlığıyla ve yüreğiyle yükselecektir." diye konuştu.

Bir milletin büyüklüğünün sahip olduğu doğal kaynaklarda değil, yetiştirdiği nitelikli, ahlaklı ve vizyoner gençlerinde saklı olduğunu vurgulayan Turan, gençlerin karakteri, insanlığı ve memleket sevdasıyla yükseleceklerini kaydetti.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam da öğrencilerin bin bir emek ve gayretleri sonucu Kırklareli Üniversitesinden mezun olduğunu söyledi. Kırklareli Üniversitesinin kurulması için 2007 yılında kurucu kanununu verme şerefine nail olduğunu dile getiren Sarıçam, Kırklareli'ni her zaman üniversite şehri olarak anılmasını hayal ettiğini kaydetti. Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak ise tüm akademik kadroları ile bundan sonrada gençlere rehberlik etmeye devam edeceklerini kaydetti. Gençlerin ülke ve insanlık yararına sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini beklediklerini dile getiren Ak, "Sevgili mezun kardeşlerim iyilik ve güzelliklerin ömür boyu sizler ve aileleriniz ve üniversitemiz camiasının her bir ferdi ile olması duası ile konuşmamı bitiriyor, sizleri saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Yolunuz hayırlı ve uğurlu, bahtınız açık, kısmetiniz bol, başarınız daim olsun." dedi. Konuşmaların ardından bir öğrenci tarafından mezuniyet kütüğüne plaket çakıldı. Vali Turan ile protokol üyeleri üniversiteden derece ile mezun olan öğrencilere diplomalarını verdi.