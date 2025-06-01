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        AK Parti Demirköy Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

        AK Parti Demirköy İlçe Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 13:04 Güncelleme: 01.06.2025 - 13:04
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        AK Parti Demirköy Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
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        AK Parti Demirköy İlçe Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.

        Bir düğün salonunda gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Belediye Başkanı Recep Gün, İlçe Başkanı Erdoğan Koca ve parti yönetimi ile üyeler katıldı.

        Toplantıda, parti yönetimince yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

        Sarıçam, programda yaptığı konuşmada, Demirköy için atılacak her adımı planlı, programlı ve vizyoner bir bakış açısıyla ele aldıklarını belirtti.

        Sahada karşılığı olan işler üretmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Sarıçam, destek veren teşkilat üyelerine teşekkür etti.

        Sarıçam, birlik ve inançla daha güçlü adımların atılacağına inandığını kaydetti.

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