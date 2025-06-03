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        Kırklareli'nden mayıs ayında 13 milyon 318 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi

        Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Kırklareli merkezli firmaların mayıs ayında 13 milyon 318 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 11:18 Güncelleme: 03.06.2025 - 11:18
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        Kırklareli'nden mayıs ayında 13 milyon 318 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi
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        Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Kırklareli merkezli firmaların mayıs ayında 13 milyon 318 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

        Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, kentten beş ayda 64 milyon 561 bin dolar ihracat yaptığını belirtti.

        Kırklareli merkezli firmaların mayıs ayında 13 milyon 318 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ifade eden Ilık ihraç edilen ürünlerin başında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, hazır giyim ve konfeksiyon, tekstil ve hammaddeleri, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, yaş meyve ve sebze, demir ve demir dışı metaller ile otomotiv endüstrisi geldiğini vurguladı.

        En fazla ihracatın Almanya, Bulgaristan, ABD, İtalya, Kenya, Mozambik, Gana ve Romanya gibi ülkelere gerçekleştirildiğini ifade eden Ilık, ihracatın artması için gayret gösterdiklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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