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        Kırklareli'nde başıboş atlar toplandı

        Kırklareli Belediyesince kent merkezinde başıboş dolaşan atlar toplanarak rehabilitasyon alanına götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 16:23 Güncelleme: 03.06.2025 - 16:23
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        Kırklareli'nde başıboş atlar toplandı
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        Kırklareli Belediyesince kent merkezinde başıboş dolaşan atlar toplanarak rehabilitasyon alanına götürüldü.

        Belediyeden yapılan açıklamada, İl Hayvanları Koruma Kurulu kararı doğrultusunda şehir merkezinde başıboş dolaşan atlarla ilgili gelen yoğun şikayetler üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi.

        Şehir içi trafik düzenini, yaya güvenliğini ve kent yaşamını tehdit eden bu durumun önüne geçmek amacıyla ilgili ekiplerce başıboş atların toplandığı aktarıldı.

        Toplanan atların Kırklareli Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon ve Doğal Yaşam Alanı'na nakledildiği kaydedildi.

        Sahipli atlar için sahiplerinin İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurması gerektiği bildirilen açıklamada, "Gerekli kontroller ve mikroçip uygulamasının ardından atlar sahiplerine teslim edilecektir." ifadesi kullanıldı.

        Ayrıca, belirlenmiş alanların dışına çıkan ve atlarını başıboş bırakarak hem hayvanların hem de insanların can güvenliğini tehlikeye atan vatandaşlara yönelik yasal işlem başlatılacağı ve cezai yaptırım uygulanacağı aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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