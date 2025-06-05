Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde ortaokul öğrencileri skolyoz taramasından geçirilecek

        Kırklareli'nde öğrencilerde omurga sağlığını korumak, erken tanı ile skolyoz hastalığının olası etkilerini en aza indirmek amacıyla ortaokul öğrencilerine skolyoz taraması yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 09:14 Güncelleme: 05.06.2025 - 09:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde ortaokul öğrencileri skolyoz taramasından geçirilecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli'nde öğrencilerde omurga sağlığını korumak, erken tanı ile skolyoz hastalığının olası etkilerini en aza indirmek amacıyla ortaokul öğrencilerine skolyoz taraması yapılacak.

        Kırklareli Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünce toplumsal sağlığın korunması amacıyla "Skolyoz Projesi" hazırlandı.

        Rektörlük binasında düzenlenen törende Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun ile İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit tarafından projenin protokolü imzalandı.

        Rektör Ak, yaptığı konuşmada, proje kapsamında tüm ortaokul öğrencilerine skolyoz taraması yapılacağını söyledi.

        Projenin temel amacının öğrencilerde omurga sağlığını korumak olduğunu ifade eden Ak, "Proje kapsamında, belirlenen yaş grubundaki öğrencilerin skolyoz açısından sağlık taramalarından geçirilmesi planlanmaktadır. Alanında uzman sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilecek taramalar sonucunda, omurga eğriliği açısından riskli olduğu tespit edilen öğrenciler, velilerinin yazılı onayı alınmak suretiyle ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirilecektir. Gerekli görülen durumlarda hastanelerde ileri düzey tetkiklerin yapılması ve tedavi süreçlerinin başlatılması sağlanacaktır." şeklinde konuştu.

        Ak, ayrıca öğrencilere omurga sağlığını destekleyen basit ve etkili egzersizlerin uygulamalı olarak öğretileceği etkinlikler düzenleneceğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Akdeniz ve Ege'de 4'lük iki deprem!
        Akdeniz ve Ege'de 4'lük iki deprem!
        Netanyahu'nun ses kaydı sızdırıldı
        Netanyahu'nun ses kaydı sızdırıldı
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        İş insanına ofisinde kanlı infaz!
        İş insanına ofisinde kanlı infaz!
        Osimhen'de sıcak gelişme!
        Osimhen'de sıcak gelişme!
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Yürek yakan feryat: Bir kurşun daha yemek istemiyorum!
        Yürek yakan feryat: Bir kurşun daha yemek istemiyorum!
        "Yollarımızı ayırdık"
        "Yollarımızı ayırdık"
        Salıncağın altında kalan Yağız hayatını kaybetti
        Salıncağın altında kalan Yağız hayatını kaybetti
        Milli sporcuya silahlı tehdit ile darp!
        Milli sporcuya silahlı tehdit ile darp!
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        Avrasya Tüneli’nin işletmecileri tahliye edildi
        Avrasya Tüneli’nin işletmecileri tahliye edildi
        Bodrum zamanı başladı
        Bodrum zamanı başladı
        İşçi ücreti elden ödenebilir mi?
        İşçi ücreti elden ödenebilir mi?
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        Bakan Yerlikaya'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan Habertürk'e açıklamalar
        Özgür Özel'e soruşturma
        Özgür Özel'e soruşturma
        Önleminizi alın yazınız kabusa dönmesin!
        Önleminizi alın yazınız kabusa dönmesin!
        Bayram trafiği! Yoğunluk oluştu
        Bayram trafiği! Yoğunluk oluştu

        Benzer Haberler

        Kırklareli Valisi Turan, "Aile Yılı" ziyaretlerini sürdürüyor
        Kırklareli Valisi Turan, "Aile Yılı" ziyaretlerini sürdürüyor
        Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        'Kilit kavşak' Kırıkkale'de, bayram yoğunluğu başladı
        'Kilit kavşak' Kırıkkale'de, bayram yoğunluğu başladı
        Kırklareli'nde geçen ay düzensiz göçle mücadele kapsamında 26 operasyon düz...
        Kırklareli'nde geçen ay düzensiz göçle mücadele kapsamında 26 operasyon düz...
        Kırklareli Valisi Turan, halk pazarında incelemede bulundu
        Kırklareli Valisi Turan, halk pazarında incelemede bulundu
        Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ak'a ziyaretler sürüyor
        Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ak'a ziyaretler sürüyor