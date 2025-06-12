Kırklareli'nde 500 dekarlık buğday ve arpa ekili alan yandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hasat edilmemiş buğday ve arpa ekili arazide çıkan yangında 500 dekarlık alan zarar gördü.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hasat edilmemiş buğday ve arpa ekili arazide çıkan yangında 500 dekarlık alan zarar gördü.
Mezarlık mevkisindeki hububat tarlasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 500 dekar buğday ve arpa ekili alan zarar gördü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.