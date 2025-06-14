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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 14:14 Güncelleme: 14.06.2025 - 14:14
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, mazbatasını aldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) gerçekleştirilen törende Ak, mazbatasını YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Ak, Kırklareli Üniversitesi'nin sürdürülebilir gelişimi, ulusal ve uluslararası alanda daha da güçlenmesi için özveriyle çalışacaklarını belirtti.

        - Cerit, incelemede bulundu

        Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Alpullu Aile Sağlığı Merkezinde incelemede bulundu.

        Cerit, merkezi gezerek, Babaeski Sağlık Müdürü Fatma Banu İşler'den bilgi aldı.

        Vatandaşlarla da sohbet eden Cerit, sağlık alanındaki yatırımların devam ettiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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