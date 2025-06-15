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        Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi

        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde gıda işletmeleri denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 10:43 Güncelleme: 15.06.2025 - 10:43
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        Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi
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        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde gıda işletmeleri denetlendi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde marketler, gıda üretim ve satış yerleri ile toplu tüketim yapılan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

        Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen koşulları ve muhafaza şartları kontrol edildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gıda güvenliğini ve halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtildi.

        Açıklamada, denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı kaydedildi.

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