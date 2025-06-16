Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde motosiklet tutkunları öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı

        Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen motosiklet tutkunları, "1000 Motorcu, 1000 Çocuk Projesi" kapsamında Kırklareli'nde dezavantajlı öğrencilere hediyeler verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 15:06 Güncelleme: 16.06.2025 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde motosiklet tutkunları öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen motosiklet tutkunları, "1000 Motorcu, 1000 Çocuk Projesi" kapsamında Kırklareli'nde dezavantajlı öğrencilere hediyeler verdi.

        İstanbul başta olmak üzere çeşitli kentlerden gelen 55 motosikletli, Kırklareli merkezdeki Kırkşehitler İlkokulu'nda öğrencilerle buluştu.

        Grup üyeleri, çocuklara motosikletleri tanıttıktan sonra yaratıcı drama atölyesi düzenleyerek beden dili, hayal gücü ve grup etkileşimi konularında bilgi verdi.

        Etkinlik kapsamında 124 öğrenciye eğitim destek paketi, kırtasiye malzemesi, oyuncak, ayakkabı ve çanta hediye edildi.

        Proje Koordinatörü İlker Kül, gazetecilere yaptığı açıklamada,"1000 Motorcu, 1000 Çocuk Projesi"ni 9 yıl önce kişisel girişim olarak başlattığını söyledi.

        Bugüne kadar 9 bin 600 öğrenciye ulaştıklarını belirten Kül, farklı motosiklet gruplarının desteğiyle daha fazla çocuğa yardım ulaştırdıklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu: Tahran'ı boşaltın
        Netanyahu: Tahran'ı boşaltın
        "ABD İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara dahil olmadı"
        "ABD İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara dahil olmadı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        Kanser çalışmalarıyla bilinen doktorun ölümünde rapor bekleniyor!
        Kanser çalışmalarıyla bilinen doktorun ölümünde rapor bekleniyor!
        Konuta erişimi yüzde 40 artıracak formül
        Konuta erişimi yüzde 40 artıracak formül
        Sosyal medya hesabından arkadaşını kandırdı! Vahşetle biten oyun!
        Sosyal medya hesabından arkadaşını kandırdı! Vahşetle biten oyun!
        Hakan gemileri yaktı!
        Hakan gemileri yaktı!
        AVM'de kadınlar tuvaletinde gizli çekim!
        AVM'de kadınlar tuvaletinde gizli çekim!
        Bir kentimizde denize girmek 2 gün yasaklandı!
        Bir kentimizde denize girmek 2 gün yasaklandı!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Anguissa ısrarı sürüyor!
        Anguissa ısrarı sürüyor!
        Türkiye'den 16 üniversite dünya liginde "ilk 500"de yer aldı
        Türkiye'den 16 üniversite dünya liginde "ilk 500"de yer aldı
        G.Saray'dan stoper harekatı!
        G.Saray'dan stoper harekatı!
        İstanbul Park, TOSFED yönetimine geçti
        İstanbul Park, TOSFED yönetimine geçti

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde kahverengi kokarca ile mücadele çalışması başlatıldı
        Kırklareli'nde kahverengi kokarca ile mücadele çalışması başlatıldı
        Kırklareli Valisi Turan, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi
        Kırklareli Valisi Turan, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde babalar ve çocukları, doğa yürüyüşü yaptı
        Kırklareli'nde babalar ve çocukları, doğa yürüyüşü yaptı
        Kırklareli'de yerli tohumların gelişimi incelendi
        Kırklareli'de yerli tohumların gelişimi incelendi