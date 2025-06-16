Kırklareli'nde motosiklet tutkunları öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı

Bugüne kadar 9 bin 600 öğrenciye ulaştıklarını belirten Kül, farklı motosiklet gruplarının desteğiyle daha fazla çocuğa yardım ulaştırdıklarını ifade etti.

Proje Koordinatörü İlker Kül, gazetecilere yaptığı açıklamada,"1000 Motorcu, 1000 Çocuk Projesi"ni 9 yıl önce kişisel girişim olarak başlattığını söyledi.

İstanbul başta olmak üzere çeşitli kentlerden gelen 55 motosikletli, Kırklareli merkezdeki Kırkşehitler İlkokulu'nda öğrencilerle buluştu.

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