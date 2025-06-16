Kırklareli İl Genel Meclisi haziran ayı toplantıları sona erdi
Kırklareli İl Genel Meclisi haziran ayı son toplantısı yapıldı.
Kırklareli İl Genel Meclisi haziran ayı son toplantısı yapıldı.
İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, önceki birleşime ait tutanak özetinin okunmasıyla başladı.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, toplantıda, farklı kurumlara geçici görevlendirilen personellere ilişkin meclis üyelerini bilgilendirdi.
Toplantıda, 14 gündem maddesi görüşülüp, konularına ilişkin ilgili komisyonlara havale edildi.
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