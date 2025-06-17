Kırklareli Valisi Turan, vatandaşlarla bir araya geldi

Toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Aytaç Babalıoğullu da yer aldı.

Vatandaşların taleplerini her zaman öncelediklerini ifade eden Turan, sorunları hızla çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını belirtti.

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