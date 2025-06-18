Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce, Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit başkanlığında, Lüleburgaz Devlet Hastanesinde düzenlenen toplantıda, psikiyatri, anjiyo ve fizik tedavi bölümleri ile yanık ünitesi, endovizyon sistemleri, onkoloji tanı birimlerinin çalışmaları değerlendirildi.

Cerit, sağlık hizmetlerinin kalitesini her geçen gün arttırmak istediklerini belirtti.

- Yol bakım ve onarım çalışmaları

Kavaklı beldesinde yollarda bakım ve onarım çalışmaları yapıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çeşitli nedenlerle bozulan parke taşlarını yenileyip, yaya geçitlerini boyuyor.

Belediye Başkanı Ufuk İn, daha temiz, düzenli ve modern bir yaşam alanı için ekiplerin sahada olduğunu belirtti.

Ekiplerin çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü ifade eden İn, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını söyledi.

- Kırklarelispor kırmızı grupta mücadele edecek