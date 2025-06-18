Kırklareli'nde tefecilik operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli'nde tefecilik operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kavaklı beldesinde bir kişinin tefecilik yaptığı belirlendi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde düzenlenen operasyonda şüpheli belirlenen adreste gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, 4 senet, borçlu kişilerin bilgilerinin yer aldığı defter, 2 cep telefonu, 2 çek defteri ve senet karnesi ile çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

Gözaltındaki şüphelinin işlemleri sürüyor.