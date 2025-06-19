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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli İl Özel İdaresi araç filosuna kepçe ekledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 09:32 Güncelleme: 19.06.2025 - 09:32
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli İl Özel İdaresi araç filosuna kepçe ekledi

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, araç filolarına bir kepçe kazandırdıklarını belirtti.

        Güçlenen araç filosu ile köylere daha hızlı hizmet sunacaklarına inandığını aktaran Kuşoğlu, aracın her türlü arazi koşuluna uygun olduğunu kaydetti.

        Kuşoğlu, Kırklareli'ne hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

        - Hastanede yangın tatbikatı

        Vize Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı.

        Tatbikatta senaryo gereği yangın alarmı verilmesinin ardından sağlık personeli tarafından hastalar tahliye edildi.

        Tatbikatın ardından olası bir yangın durumunda yapılması gereken işlemler anlatılırken, yangınla mücadele yöntemleri, alınacak önlemler ve yangın söndürücülerin doğru kullanımı hakkında bilgiler verildi.

        - "Maarifin Sesi" müzik dinletisi etkinliği yapıldı

        Vize'de Aile Yılı kapsamında "Maarifin Sesi" müzik dinletisi etkinliği yapıldı.

        Vize Kaymakamlığı Koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Vize Meslek Yüksekokulu konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, öğretmen, öğrenci ve velilerden oluşan gruplar sahne aldı.

        Etkinlikte şarkılar seslendirilirken, solu gösteri yapıldı.

        Programa Kaymakam Kemal Balaban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir de katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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