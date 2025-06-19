Kırklareli İl Özel İdaresi araç filosuna kepçe ekledi

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, araç filolarına bir kepçe kazandırdıklarını belirtti.

Güçlenen araç filosu ile köylere daha hızlı hizmet sunacaklarına inandığını aktaran Kuşoğlu, aracın her türlü arazi koşuluna uygun olduğunu kaydetti.

Kuşoğlu, Kırklareli'ne hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

- Hastanede yangın tatbikatı

Vize Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı.

Tatbikatta senaryo gereği yangın alarmı verilmesinin ardından sağlık personeli tarafından hastalar tahliye edildi.

Tatbikatın ardından olası bir yangın durumunda yapılması gereken işlemler anlatılırken, yangınla mücadele yöntemleri, alınacak önlemler ve yangın söndürücülerin doğru kullanımı hakkında bilgiler verildi.

- "Maarifin Sesi" müzik dinletisi etkinliği yapıldı