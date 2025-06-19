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        Kırklareli'nde hasatta su tankeri bulundurma uygulamasıyla yangınlar büyümeden söndürüldü

        Kırklareli'nde biçerdöverle yapılan hububat hasadı sırasında su tankeri bulundurma zorunluluğu, çıkan yangınların kısa sürede söndürülmesini sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 14:17 Güncelleme: 19.06.2025 - 14:17
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        Kırklareli'nde hasatta su tankeri bulundurma uygulamasıyla yangınlar büyümeden söndürüldü
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        Kırklareli'nde biçerdöverle yapılan hububat hasadı sırasında su tankeri bulundurma zorunluluğu, çıkan yangınların kısa sürede söndürülmesini sağladı.

        Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, oda binasında gazetecilere, bölgede arpa ve buğday hasadının devam ettiğini söyledi.

        Hava sıcaklığındaki artış ve kuraklığın hasat dönemindeki arpa ve buğdayı olumsuz etkilediğini belirten Şaylan, kuruyan mahsulün biçerdöverden sıçrayan kıvılcım veya dış etkenlerle çok çabuk alevlenebildiğini ifade etti.

        Ekili alanlardaki yangınları ve üreticilerin kayıplarını önlemek amacıyla birtakım tedbirler aldıklarını anlatan Şaylan, "Bu yıl Kırklareli Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odası olarak aldığımız kararla hasada giden biçerdöverlerin arkasında su tankeri bulundurma zorunluluğu getirdik. Kırklareli'nde şu ana kadar hasat sırasında 6 yangın oldu, yangına ilk müdahaleyi hızlıca yaptıkları için çok az hasarla söndürmüş olduk. Tankerler sayesinde yangınlar çok az hasarla atlatılmış oldu." diye konuştu.

        Şaylan, alınan tedbirle büyük kayıpların önüne geçtiklerini vurguladı.

        Çıkan yangınlara ilk müdahalenin ardından itfaiye ve orman ekiplerinin soğutma çalışması yaptığını bildiren Şaylan, şunları kaydetti:

        "Gerçekten hem tarla sahibine hem de devletimize çok büyük faydası oldu. Bu yangınları da en az zararla kapatmış olduk. Bu yıl tedbir almamızın sebebi, geçen yıl çıkan yangınlarda aşırı derecede zarar gördük. Seyahat eden, pikniğe giden kişiler lütfen dikkatli olsun. Gerçekten bu arpa ve buğdayı 8-9 aydan beri bekliyoruz. Tam hasat zamanındayız. 20-25 gün içerisinde çok daha dikkatli olunursa ve bu yangınlar ne kadar az çıkarsa hem çiftçimize hem de ülke ekonomisine katkımız olur. Tüm vatandaşlardan duyarlılık bekliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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