Kırklareli'nde hasatta su tankeri bulundurma uygulamasıyla yangınlar büyümeden söndürüldü

Kırklareli'nde biçerdöverle yapılan hububat hasadı sırasında su tankeri bulundurma zorunluluğu, çıkan yangınların kısa sürede söndürülmesini sağladı.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, oda binasında gazetecilere, bölgede arpa ve buğday hasadının devam ettiğini söyledi.

Hava sıcaklığındaki artış ve kuraklığın hasat dönemindeki arpa ve buğdayı olumsuz etkilediğini belirten Şaylan, kuruyan mahsulün biçerdöverden sıçrayan kıvılcım veya dış etkenlerle çok çabuk alevlenebildiğini ifade etti.

Ekili alanlardaki yangınları ve üreticilerin kayıplarını önlemek amacıyla birtakım tedbirler aldıklarını anlatan Şaylan, "Bu yıl Kırklareli Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odası olarak aldığımız kararla hasada giden biçerdöverlerin arkasında su tankeri bulundurma zorunluluğu getirdik. Kırklareli'nde şu ana kadar hasat sırasında 6 yangın oldu, yangına ilk müdahaleyi hızlıca yaptıkları için çok az hasarla söndürmüş olduk. Tankerler sayesinde yangınlar çok az hasarla atlatılmış oldu." diye konuştu.