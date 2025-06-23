Kırklareli Valisi Turan nikah şahitliği yaptı

Turan, hazırlanan projede emeği geçen herkese teşekkür ederek, çiftlere sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının aile yılı ilan edildiğini anımsatan Turan, bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi" projesinin hazırlandığını kaydetti.

Vali Turan, projeden yararlanan iki çiftin nikah merasimlerinde şahitlik yaptı.

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