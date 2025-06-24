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        Kırklareli'nde tarım arazisinden ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

        Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 09:50 Güncelleme: 24.06.2025 - 09:50
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        Kırklareli'nde tarım arazisinden ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
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        Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

        İlçeye bağlı Ataköy yakınlarında hububat ekili alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın kısa sürede bölgedeki ağaçlık alana da sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında 70 dekar tarım arazisi ile 15 dekar ağaçlık alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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