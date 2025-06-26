Kırklareli'nde deneme ekimi yapılan yerli yulaf çeşitleri hasat edildi

Kırklareli'nde "Yerli ve milli tohumlarımızın ulaşmadığı çiftçi kalmasın" sloganıyla geliştirilen yerli yulaf çeşitlerinin hasadı gerçekleştirildi.

Vize Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde ekilen "Kınalı", "Halkalı" ve "Kaymaklı" adlı yulaf çeşitlerinin demonstrasyonuna yönelik çalışma tamamlandı.

Deneme alanında düzenlenen törenle 3 yulaf çeşidi hasat edildi.

Hasadın ardından alınan numuneler incelenerek verimi ve kalitesi yüksek olan çeşit belirlenecek.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, hasat öncesi yaptığı konuşmada, yerli tohumlarla hububat üretimini önemsediklerini söyledi.

Yerli hububat çeşitlerinde denemelerin sürdüğünü ifade eden Karaca, emeği geçen Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Deneme ekimleri ile en verimli ve kaliteli çeşidin belirleneceğini aktaran Karaca, bölgede tarımsal üretimi arttırmak için çalıştıklarını kaydetti.