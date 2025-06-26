Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde yağmur ve şükür duası yapıldı

        Kırklareli'ne bağlı Dereköy'de yağmur ve şükür duası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 10:09 Güncelleme: 26.06.2025 - 10:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde yağmur ve şükür duası yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli'ne bağlı Dereköy'de yağmur ve şükür duası yapıldı.

        Dereköy Muhtarlığınca köy camisinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, şükür namazı kılındı, dua edildi.

        Köy muhtarı Remzi Solak, yaptığı konuşmada, duaların kabul olmasını diledi.

        Yağmur ve şükür duasına katılımın yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Solak, katılanlara teşekkür etti.

        Her yıl yağmur ve şükür duası programının gerçekleştirildiğini ifade eden Solak, yağmurun hem bölge barajları, hem de bölgede çiftçilik yapanlar için önemli olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cinsel saldırıya uğradı! Hamile kaldı... Katledildi!
        Cinsel saldırıya uğradı! Hamile kaldı... Katledildi!
        İstanbul'da gürültü kararı! Para cezası uygulanacak!
        İstanbul'da gürültü kararı! Para cezası uygulanacak!
        Trump'tan Fed Başkanı hamlesi! Erken açıklayacak
        Trump'tan Fed Başkanı hamlesi! Erken açıklayacak
        Yerlikaya açıkladı! 1.1 milyar TL'lik dolandırıcılığa darbe!
        Yerlikaya açıkladı! 1.1 milyar TL'lik dolandırıcılığa darbe!
        İzmir'de alevlerle mücadele!
        İzmir'de alevlerle mücadele!
        Benzin ve motorine indirim geldi
        Benzin ve motorine indirim geldi
        17 yaşındaki Eylül pikniğe gitmişti!
        17 yaşındaki Eylül pikniğe gitmişti!
        BES'in yarısı altın oldu
        BES'in yarısı altın oldu
        Villanın tavanı çöktü! "1 saatlik farkla kurtulduk!"
        Villanın tavanı çöktü! "1 saatlik farkla kurtulduk!"
        İsrail'de ilk gündem maddesi Gazze
        İsrail'de ilk gündem maddesi Gazze
        Gölgede bile yakacak!
        Gölgede bile yakacak!
        Doğum izninde hedef cinsiyet eşitliği
        Doğum izninde hedef cinsiyet eşitliği
        Kaçmak isterken çıkmaz sokağa girdiler
        Kaçmak isterken çıkmaz sokağa girdiler
        Kuzey Kore'den turizm hamlesi
        Kuzey Kore'den turizm hamlesi
        Trump'tan Netanyahu çağrısı
        Trump'tan Netanyahu çağrısı
        Fenerbahçe Beko kupasına kavuştu!
        Fenerbahçe Beko kupasına kavuştu!
        'Küçük dil'in yokluğu nelere yol açıyor?
        'Küçük dil'in yokluğu nelere yol açıyor?
        Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Zaniolo'ya sürpriz teklif!
        Zaniolo'ya sürpriz teklif!
        Lewandowski ailesi yine Antalya’da
        Lewandowski ailesi yine Antalya’da

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde 12 dekar buğday tarlası ile 2 dekar ceviz bahçesi yandı
        Kırklareli'nde 12 dekar buğday tarlası ile 2 dekar ceviz bahçesi yandı
        Kırklareli'nde deneme ekimi yapılan yerli yulaf çeşitleri hasat edildi
        Kırklareli'nde deneme ekimi yapılan yerli yulaf çeşitleri hasat edildi
        Kırklareli'nde baraj ve göllerde kaçak avcılık denetlendi
        Kırklareli'nde baraj ve göllerde kaçak avcılık denetlendi
        Kırklareli'nde ceviz bahçesinde çıkan ve ağaçlık alana sıçrayan yangın sönd...
        Kırklareli'nde ceviz bahçesinde çıkan ve ağaçlık alana sıçrayan yangın sönd...
        Kırklareli'nde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Kırklareli'nde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı
        Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı