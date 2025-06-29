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        Kırklareli Valisi Turan ziyaretlerde bulundu

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Aile Yılı kapsamında ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 10:15 Güncelleme: 29.06.2025 - 10:15
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        Kırklareli Valisi Turan ziyaretlerde bulundu
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Aile Yılı kapsamında ziyaretlerde bulundu.

        Vali Turan eşi Nihal Turan ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, şehit aileleri ile yaşlıları evinde ziyaret etti.

        Ailelerle sohbet eden Turan, talepleri de dinledi.

        Her fırsatta aile ziyaretlerinde bulunduğunu ifade eden Turan, devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yılın "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsatan Turan, ziyaretlerin devam edeceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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