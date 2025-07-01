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        Kırklareli'nden 3 firma Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçı firması arasında yer aldı

        Kırklareli'nde faaliyet gösteren 3 firma, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) "2024 Yılı İlk 1000 İhracatçı Firması" listesinde yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 09:03 Güncelleme: 01.07.2025 - 09:03
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        Kırklareli'nden 3 firma Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçı firması arasında yer aldı
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        Kırklareli'nde faaliyet gösteren 3 firma, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) "2024 Yılı İlk 1000 İhracatçı Firması" listesinde yer aldı.

        Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisinin 2024 yılında yaptığı ihracat tutarlarına göre Türkiye'nin ilk 1000 firması arasına giren kentte faaliyet gösteren firmaları tebrik etti.

        Ülke ekonomisine katkı sunan bu tür firmaların sayısının artması için çalıştıklarını ifade eden Ilık, açıklanan raporda Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketinin 192'inci, Erdoğanlar Alüminyum Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 480'inci, Asist Alüminyum Profil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin ise 763'ncü sırada yer aldığını belirtti.

        İhracatın, kalkınmada çok önemli bir faktör olduğunu bildiren Ilık,"İhracatı arttırıcı tüm yardımcı etkenleri harekete geçirmek için çaba harcıyoruz. Temennimiz ülkemizin kalkınmasına daha fazla katkı verebilmek için daha fazla ihracat yapabilmek. İnşallah belirlediğimiz hedefimize de hep birlikte el ele vererek ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

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