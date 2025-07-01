Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde yoğun sis etkili oldu

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü bölgede sisin gün boyu etkili olması bekleniyor.

Polis ve jandarma ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çeşitli noktalarda önlem aldı.

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