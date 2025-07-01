Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde yoğun sis etkili oldu
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metrenin altına düştü.
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metrenin altına düştü.
Demirköy ilçesinde sabah başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Sürücüler, trafikte güçlükle ilerledi.
Polis ve jandarma ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çeşitli noktalarda önlem aldı.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü bölgede sisin gün boyu etkili olması bekleniyor.
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