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        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde yoğun sis etkili oldu

        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metrenin altına düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 13:56 Güncelleme: 01.07.2025 - 13:56
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        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde yoğun sis etkili oldu
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        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metrenin altına düştü.

        Demirköy ilçesinde sabah başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Sürücüler, trafikte güçlükle ilerledi.

        Polis ve jandarma ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çeşitli noktalarda önlem aldı.

        Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü bölgede sisin gün boyu etkili olması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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