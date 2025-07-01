Kırklareli'nde Hayrullah Camadan Gençler Türkiye Muaythai Şampiyonası sona erdi

Muaythai branşında Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Babuşcu, sporculara katılacakları Balkan ve dünya şampiyonalarında başarı diledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, konuşmasında, şampiyonada dereceye giren sporcuları tebrik etti.

Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda 27 Haziran'da başlayan organizasyonda, 40 ilden 400 sporcu mücadele etti.

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