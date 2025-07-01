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        Kırklareli'nde Hayrullah Camadan Gençler Türkiye Muaythai Şampiyonası sona erdi

        Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Hayrullah Camadan Gençler Türkiye Şampiyonası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 14:49 Güncelleme: 01.07.2025 - 14:49
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        Kırklareli'nde Hayrullah Camadan Gençler Türkiye Muaythai Şampiyonası sona erdi
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        Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Hayrullah Camadan Gençler Türkiye Şampiyonası sona erdi.

        Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda 27 Haziran'da başlayan organizasyonda, 40 ilden 400 sporcu mücadele etti.

        Şampiyonada dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalyaları verildi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, konuşmasında, şampiyonada dereceye giren sporcuları tebrik etti.

        Muaythai branşında Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Babuşcu, sporculara katılacakları Balkan ve dünya şampiyonalarında başarı diledi.

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