Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Eroğlu, veda ziyaretlerinde bulundu

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Batman Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Enver Eroğlu, veda ziyaretlerinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 08:42 Güncelleme: 02.07.2025 - 08:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Eroğlu, veda ziyaretlerinde bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Batman Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Enver Eroğlu, veda ziyaretlerinde bulundu.

        Eroğlu, Vali Uğur Turan ile Belediye Başkanı Derya Bulut'u ziyaret etti.

        Turan, ziyarette Eroğlu'na yeni görevinde başarı diledi.

        Eroğlu da Vali Turan'a teşekkür etti.

        Ardından Bulut'u ziyaret eden Eroğlu, Kırklareli'ni çok sevdiğini belirtti.

        Bulut da, Eroğlu'na yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ticaret Bakanı Bolat'tan Schengen vizesi açıklaması
        Ticaret Bakanı Bolat'tan Schengen vizesi açıklaması
        Musk'tan Trump'a: Hakkını vermek lazım
        Musk'tan Trump'a: Hakkını vermek lazım
        General terfisine FETÖ ayarı
        General terfisine FETÖ ayarı
        Sigaraya ÖTV zammı
        Sigaraya ÖTV zammı
        Eski tip ehliyetlerde kritik uyarı! Yenileme ücreti 7438 TL'ye çıkacak
        Eski tip ehliyetlerde kritik uyarı! Yenileme ücreti 7438 TL'ye çıkacak
        Hayatını Orman kaplamış
        Hayatını Orman kaplamış
        17 kez bıçaklayıp katletmişti! Caninin cezası belli oldu!
        17 kez bıçaklayıp katletmişti! Caninin cezası belli oldu!
        İlk alışveriş merkezi nerede kuruldu?
        İlk alışveriş merkezi nerede kuruldu?
        F.Bahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        F.Bahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        İki bölgede sağanak! Batıda ve güneyde sıcağa dikkat!
        İki bölgede sağanak! Batıda ve güneyde sıcağa dikkat!
        Mamdani ön seçimi resmen kazandı
        Mamdani ön seçimi resmen kazandı
        Trump: İsrail Gazze'de ateşkesi kabul etti
        Trump: İsrail Gazze'de ateşkesi kabul etti
        MİT Başkanı Kalın Irak'ta
        MİT Başkanı Kalın Irak'ta
        "Pentagon Ukrayna'ya bazı füzelerin sevkiyatını durdurdu"
        "Pentagon Ukrayna'ya bazı füzelerin sevkiyatını durdurdu"
        Üç ilde yangınlar kısmen kontrol altında
        Üç ilde yangınlar kısmen kontrol altında
        Trump "Timsah Alcatraz'ı" ziyaret etti
        Trump "Timsah Alcatraz'ı" ziyaret etti
        Arda Güler, Kenan Yıldız'ı eledi!
        Arda Güler, Kenan Yıldız'ı eledi!
        'Otopsi raporu sahte' iddiası
        'Otopsi raporu sahte' iddiası
        Fenerbahçe'ye ikili paket: Asensio ve Skriniar
        Fenerbahçe'ye ikili paket: Asensio ve Skriniar
        Beşiktaş'ın yeni golcüsü Abraham İstanbul'da!
        Beşiktaş'ın yeni golcüsü Abraham İstanbul'da!

        Benzer Haberler

        Kırklareli Valisi Turan, Mobil Göç Noktası aracını inceledi
        Kırklareli Valisi Turan, Mobil Göç Noktası aracını inceledi
        Kırklareli'nde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerle kutlandı
        Kırklareli'nde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerle kutlandı
        Kırklareli Belediye Meclisi toplantısı yapıldı
        Kırklareli Belediye Meclisi toplantısı yapıldı
        Mayın tarama gemisi "TCG Amasra", Kırklareli'nde ziyarete açıldı
        Mayın tarama gemisi "TCG Amasra", Kırklareli'nde ziyarete açıldı
        Kırklareli'nde Hayrullah Camadan Gençler Türkiye Muaythai Şampiyonası sona...
        Kırklareli'nde Hayrullah Camadan Gençler Türkiye Muaythai Şampiyonası sona...
        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde yoğun sis etkili oldu
        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde yoğun sis etkili oldu