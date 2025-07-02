Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Eroğlu, veda ziyaretlerinde bulundu

Bulut da, Eroğlu'na yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ardından Bulut'u ziyaret eden Eroğlu, Kırklareli'ni çok sevdiğini belirtti.

Eroğlu da Vali Turan'a teşekkür etti.

Eroğlu, Vali Uğur Turan ile Belediye Başkanı Derya Bulut'u ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.