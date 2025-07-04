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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 13:07 Güncelleme: 04.07.2025 - 13:07
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        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, incelemede bulundu.

        Balaban, Evren Mahallesi'nde bir metruk binada çıkan yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekiplerinden bilgi aldı.

        Yangının çevreye sıçramadan söndüren ekiplere teşekkür eden Balaban, mahalle sakinlerine de geçmiş olsun temennisinde bulundu.

        - Yaz spor kursları açıldı

        Vize Belediyesince yaz spor kursları açıldı.

        Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, Atatürk Parkı Spor Kompleksinde düzenlenen törende, belediye olarak her yıl çeşitli branşlarda yaz spor kursları açtıklarını söyledi.

        Bu yıl voleybol, tenis ve futbol kategorilerinde kurslar açıldığını ifade eden Özalp, çocukların bir yandan spor ile uğraşırken, diğer yandan da yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirebileceklerini kaydetti.

        Özalp, spor kurslarına katılan öğrencilere başarılar dileyip, öğrencilere şapka hediye etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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