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        Pehlivanköy'de tarla günü etkinliği yapıldı

        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Pehlivanköy ilçesinde tarla günü etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 08:40 Güncelleme: 05.07.2025 - 08:40
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        Pehlivanköy'de tarla günü etkinliği yapıldı
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        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Pehlivanköy ilçesinde tarla günü etkinliği düzenlendi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlikte, deneme alanında yetiştirilen buğday çeşitleri hasat edildi.

        Pehlivanköy Kaymakamı Yunus Emre Yıldız, konuşmasında, yerli ve milli buğday çeşitlerinin yaygınlaştırılması için yürütülen çalışmaları önemsediklerini belirtti.

        Deneme alanında yapılan hasat ile bölge yapısına uygun buğday çeşidinin belirleneceğini ifade eden Yıldız, daha çok verim ve kalite sağlayan çeşidin üreticilere tavsiye edileceğini kaydetti.

        Programda, Pehlivanköy Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör, İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Doğan da konuşma yaptı.

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