Kırklareli İl Genel Meclisi temmuz ayı toplantıları sona erdi

Toplantıda diğer gündem maddeleri de görüşüldü.

Komisyon üyeleri, söz konusu yatırımı bölge için riskli buldu. Söz konusu yatırım planına oy çokluğu ile izin verilmedi.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kent merkezine bağlı Armağan köyünde yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler üretim ve depolama alanı kurulmasına ilişkin nazım imar planı ve uygulamalı imar planı yapılması hakkında gündem maddesi görüşüldü.

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