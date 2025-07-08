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        Kırklareli'nde 102 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

        Kırklareli'nde jandarmanın düzenlediği operasyonda 102 bin kök Hint keneviri ele geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 12:34 Güncelleme: 08.07.2025 - 12:34
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        Kırklareli'nde 102 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
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        Kırklareli'nde jandarmanın düzenlediği operasyonda 102 bin kök Hint keneviri ele geçirdi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde yaptıkları araştırmada, Pınarhisar ilçesinde tarım arazisinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

        Ekipler tarlaya düzenledikleri operasyonda, ekili halde 102 bin kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

        Kenevir bitkileri yakılarak imha edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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