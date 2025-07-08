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        Kırklareli'nde iki katlı evde çıkan yangında itfaiye eri yaralandı

        Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında yaralanan itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 15:34 Güncelleme: 08.07.2025 - 15:34
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        Kırklareli'nde iki katlı evde çıkan yangında itfaiye eri yaralandı
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        Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında yaralanan itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

        Yenice köyünde iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 3 saatlik çalışmayla söndürdü.

        Yangına müdahale ettiği sırada yaralanan bir itfaiye eri, ambulansla Pınarhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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