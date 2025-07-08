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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde polis ekipleri vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 16:13 Güncelleme: 08.07.2025 - 16:13
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nde polis ekipleri vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Sultan Reyhani, Ulu, Hızırbey, Ahmet Cevdet Paşa ve TOKİ camilerinde vatandaşlara dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirici broşür dağıttı.

        Ekiplerin bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

        - Trafik denetimi yapıldı

        Kırklareli'nde polis ekipleri trafik denetiminde bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 25 Haziran, 1 Temmuz tarihlerinde trafik denetimi yaptı.

        Denetimlerde, 10 bin 99 araç ve sürücü kontrol edildi.

        Hız ihlali, emniyet kemeri takmama, sürücü belgesiz, yük ve yolcu taşımacılığı yapıp takografı kullanılır şekilde bulundurmayan ve alkollü araç kullanma ile diğer nedenlerden 165 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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