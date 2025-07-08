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        Kırklareli'nde silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 20:13 Güncelleme: 08.07.2025 - 20:17
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        Kırklareli'nde silahlı kavgada 1 kişi öldü
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        İnönü Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde şüpheli U.Y. ile Cengiz Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Şüpheli U.Y, silahla Cengiz Ç'ye ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Sağlık ekipleri, Cengiz Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Cengiz Ç'nin cesedi, Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Öte yandan zanlı U.Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Şüpheli, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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