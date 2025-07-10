Kırklareli Valisi Turan, yangınlarda zarar gören bölgelerde incelemede bulundu

Turan daha sonra Vize ilçesinin Sofular köyü ile Lüleburgaz ilçesinin Tatarköy köyünde yangında zarar gören alanları inceledi.

Yangın söndürme çalışmalarında ekiplere destek olan vatandaşlara teşekkür eden Turan, yangınlara karşı duyarlı olunmasını istedi.

Turan, köy sakinleriyle de bir araya gelerek istekleri dinledi.

Yetkililerden bilgi alan Turan, devletin tüm kademelerinin yangınlarla mücadele ettiğini söyledi.

Vali Turan ilk olarak merkeze bağlı Kızılcıkdere ve Yündalan köylerinde ki yangında zarar gören tarım ve ormanlık alanı gezdi.

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