Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü, Belediye Başkanı Levent Şenol'u makamında kabul etti.

Ziyarette ilçe ve belediye çalışmaları hakkında Kaymakam Ünlü'ye bilgi veren Şenol, Ünlü'ye yeni görevinde başarı diledi.

Ünlü de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette MHP İlçe Başkanı Süleyman Engin, MHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Ceyda Atız ve Meclis Başkan Vekili Ahmet Aykan da hazır bulundu.

- Spor tesisi yenilendi

Pehlivanköy'de spor tesisi yenileme çalışmaları sona erdi.

Pehlivanköy Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör, yaptığı açıklamada, Şehit Piyade Uzman Çavuş Güven Seven Spor Tesisi'ndeki çalışmaların tamamlandığını belirtti.

Gençlerin daha kaliteli vakit geçirebilmesi için spor tesislerine önem verdiklerini ifade eden Hoşgör, gençlerin spor faaliyetleri ile yetişmesine olanak sağladıklarını söyledi.

Hoşgör, tesis içindeki basketbol, tenis ve voleybol sahalarının gençlerin hizmetine açıldığını kaydetti.