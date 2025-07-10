Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü, Belediye Başkanı Levent Şenol'u makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 11:40 Güncelleme: 10.07.2025 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü, Belediye Başkanı Levent Şenol'u makamında kabul etti.

        Ziyarette ilçe ve belediye çalışmaları hakkında Kaymakam Ünlü'ye bilgi veren Şenol, Ünlü'ye yeni görevinde başarı diledi.

        Ünlü de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Ziyarette MHP İlçe Başkanı Süleyman Engin, MHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Ceyda Atız ve Meclis Başkan Vekili Ahmet Aykan da hazır bulundu.

        - Spor tesisi yenilendi

        Pehlivanköy'de spor tesisi yenileme çalışmaları sona erdi.

        Pehlivanköy Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör, yaptığı açıklamada, Şehit Piyade Uzman Çavuş Güven Seven Spor Tesisi'ndeki çalışmaların tamamlandığını belirtti.

        Gençlerin daha kaliteli vakit geçirebilmesi için spor tesislerine önem verdiklerini ifade eden Hoşgör, gençlerin spor faaliyetleri ile yetişmesine olanak sağladıklarını söyledi.

        Hoşgör, tesis içindeki basketbol, tenis ve voleybol sahalarının gençlerin hizmetine açıldığını kaydetti.

        - Aşure dağıtıldı

        Pınarhisar'da düzenlenen etkinlikte aşure ikram edildi.

        Pınarhisar Belediyesince kapalı pazarda gerçekleştirilen programda, alışveriş için gelen vatandaş ve pazarcı esnafına aşure dağıtıldı.

        Belediye Başkanı İhsan Talay da vatandaş ve pazarcı esnafıyla bir araya gelerek, muharrem ayının herkese bolluk, bereket, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

        - "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi" Projesi

        Lüleburgaz'da "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi" Projesi kapsamında eğitim verildi.

        Lüleburgaz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce gerçekleştirilen eğitime 15 çift katıldı.

        Eğitimlerde, kurum psikologları tarafından evlilikte iletişim, aile içi ilişkiler, aile hukuku ve sağlık yönetimi gibi konularda bilgi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu metan gazı olayıyla ilgili açıklama: İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu metan gazı olayıyla ilgili açıklama: İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum
        MSB'den 'bedelli askerlik ücreti' açıklaması
        MSB'den 'bedelli askerlik ücreti' açıklaması
        Bakanlıktan şap hastalığı hakkında açıklama
        Bakanlıktan şap hastalığı hakkında açıklama
        İkinci vaka iddiası! Kasklı saldırgana bir operasyon daha!
        İkinci vaka iddiası! Kasklı saldırgana bir operasyon daha!
        Fenerbahçe'nin stadyum ve forma göğüs sponsoru belli oldu!
        Fenerbahçe'nin stadyum ve forma göğüs sponsoru belli oldu!
        Kartalkaya davasında 4'üncü gün! "Ayrıcalıklı misafirleri kurtardılar"
        Kartalkaya davasında 4'üncü gün! "Ayrıcalıklı misafirleri kurtardılar"
        "Kartal'ın yeni 10 numarası Orkun Kökçü!"
        "Kartal'ın yeni 10 numarası Orkun Kökçü!"
        Gurbetçinin sır ölümü! Molada kayboldu, ormanda bulundu
        Gurbetçinin sır ölümü! Molada kayboldu, ormanda bulundu
        İşte Galatasaray'ın kaleci adayları!
        İşte Galatasaray'ın kaleci adayları!
        İki Türk bilim insanından diyabet için uluslararası işbirliği
        İki Türk bilim insanından diyabet için uluslararası işbirliği
        Fransızlar duyurdu: Fenerbahçe'ye Asensio'da dev rakip!
        Fransızlar duyurdu: Fenerbahçe'ye Asensio'da dev rakip!
        Dünyaca ünlü markanın ürününe toplatma kararı
        Dünyaca ünlü markanın ürününe toplatma kararı
        ABD'den gemiyle getirilen aracıyla kaza yaptı!
        ABD'den gemiyle getirilen aracıyla kaza yaptı!
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
        4 milyon emekli zamlı aylık alacak
        4 milyon emekli zamlı aylık alacak
        Aile hekimliğinde yeni düzenleme! Süre uzatıldı
        Aile hekimliğinde yeni düzenleme! Süre uzatıldı
        Şile Belediye Başkanı gözaltında
        Şile Belediye Başkanı gözaltında
        Nvidia, 4 trilyon dolarlık değerlemeyle tarihe geçti
        Nvidia, 4 trilyon dolarlık değerlemeyle tarihe geçti
        "Adil bir sistem istiyoruz"
        "Adil bir sistem istiyoruz"
        Tartıştığı kişiyi ezdi! 4 gözaltı
        Tartıştığı kişiyi ezdi! 4 gözaltı

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
        Kırklareli'nde tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
        Kırklareli'nde "gündöndü" tarlaları doğaya renk kattı
        Kırklareli'nde "gündöndü" tarlaları doğaya renk kattı
        Kırklareli Valisi Turan, yangınlarda zarar gören bölgelerde incelemede bulu...
        Kırklareli Valisi Turan, yangınlarda zarar gören bölgelerde incelemede bulu...
        Kırklareli'nde Vize ilçesinde bugün denize girilmesi yasaklandı
        Kırklareli'nde Vize ilçesinde bugün denize girilmesi yasaklandı
        Kırklareli'nde tayini çıkan Eroğlu ve Gedik için veda töreni düzenlendi
        Kırklareli'nde tayini çıkan Eroğlu ve Gedik için veda töreni düzenlendi
        Kırklareli'de anız yangını ormana sıçradı
        Kırklareli'de anız yangını ormana sıçradı